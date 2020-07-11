«Ничего не зачтут»: что пришлось пережить на ЕГЭ

России закончилась первая неделя сдачи ЕГЭ. В Рособрнадзоре заявили, что экзамены прошли без эксцессов — в штатном режиме. Тем не менее ряд выпускников столкнулся с серьезными трудностями. Пока в одних школах не соблюдали эпидемиологические нормы, в других запрещали снимать маски и открывать окна при +38°C за окном. В Норильске экзамен и вовсе прервали, а по возобновлении выпускников заставили заполнять испорченные бланки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Кажется, это была просто показуха»

В России закончилась первая неделя ЕГЭ. 3 июля выпускники школ сдали экзамены по географии, русской литературе и информатике, 6 и 7 июля были проверены знания по русскому языку, а 10 июля — сдавалась математика профильного уровня.

Как заявили в Рособрнадзоре, экзамены прошли в штатном режиме, «без серьезных сбоев и нарушений». Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов также подчеркнул, что утечек экзаменационных материалов зафиксировано не было, а состояние здоровья сдающих ЕГЭ не вызывало опасений.

Между тем не все выпускники остались довольны процедурой сдачи экзаменов — в том числе и соблюдением санитарных норм.

«Если среди нас был кто-то с коронавирусом, то заразились бы все», — сообщил «Газете.Ru» 17-летний житель Ростова-на-Дону.

Он рассказал, что сдавал ЕГЭ по литературе и сначала поразился тому, как хорошо были соблюдены все санитарно-профилактические меры.

«Мы все прошли в масках, нас заставляли соблюдать социальную дистанцию, но потом это уже никого не волновало, и выходили мы толпой без средств защиты. Кажется, это была показуха — возможно, для камер», — отметил юноша.

Выпускница из Москвы в свою очередь отметила, что одного парня и вовсе пропустили на сдачу экзамена с температурой 37,4.

«Таких было два человека, одного не пропустили, и вчера он бегал по больнице и пытался получить справку, что это из-за нервов. Другому же ничего не сказали, и мы писали в одной аудитории», — написала девушка в одном из сообществ «Вконтакте», посвященных ЕГЭ.

«Нам вот вообще ни одной маски или пары перчаток не было выдано, хотя обещали, — пожаловалась «Газете.Ru» выпускница из поселка Енского Мурманской области. — Зачем же тогда говорили «ради соблюдения профилактических мер» приходить в разное время, стоять по разметке? Антисептик мы видели только на первой парте, один на всех».

Напомним, что Роспотребнадзор разрешил выпускникам писать единый экзамен без масок и перчаток. При этом в некоторых учебных заведениях разрешение проигнорировали.

«Нам маски снимать не разрешали вообще, только максимум — спустить с носа. Когда вышла в туалет, через 30 секунд в кабинку заглянула дама и спросила, что я тут делаю. Я ответила, что справляю нужду и задала ей ответный вопрос, на что она сказала: «Ну, ты только в шпоры не смотри, а то проверка, в туалеты даже смотрят». Естественно это противоречит всем правилам», — рассказала «Газете.Ru» ученица школы города Дятьково Брянской области.

«Такой экзамен, особенно когда много сдающих, действительно морально дается тяжелее, чем обычный — сравниваю с ЕГЭ по базовой математике в 10 классе и ОГЭ в 9-м, все равно эти постоянные проверки, соблюдения дистанции как-то давят», — так в беседе с «Газетой.Ru» атмосферу описала ученица еще одной столичной школы.

«Я не знаю, как мы там не сварились

Выпускник из Ростова-на-Дону отмечает, что в день сдачи экзамена было очень жарко. В городе тогда был поставлен температурный рекорд — около +38°C, но открыть окно сдающим ЕГЭ не разрешили.

«Я выходил побрызгаться водой, потому что находиться в кабине несколько часов подряд было невыносимо. Жалко было смотреть и на наблюдающих — они оставались в масках и перчатках в течение всего экзамена, я видел, что одной женщине было по-настоящему плохо», — сказал он.

Не дали возможности подышать свежим воздухом и ученикам из Мурманской области.

«Закрыли окна сразу после начала экзамена. Несколько часов сидели в кабинете, в котором даже кондиционера не было. Гидрометцентр говорил, что на пике температура была +33°C — я не знаю, как мы там не сварились».

Она подчеркнула, что ей не разрешили пронести в аудиторию еду и воду, хотя ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев напоминал, что школьники имеют на это право.

«Большая просьба сделать все, чтобы экзамен был максимально комфортным для наших ребят. Мы не запрещаем открывать окна, порядок проведения экзаменов позволяет приносить с собой воду и легкий перекус», — сказал он, подчеркнув, что выпускники, которые не смогли написать экзамен из-за ухудшения самочувствия, смогут сдать его повторно.

«Я планировала открыть свои вкусняшки заранее, чтобы не шуршать упаковками, но меня обломали сразу — в коридоре стоял стол, на который сказали сложить всю еду. В фантазиях рисовала себя как героя-первооткрывателя, который будет отстаивать свое право на еду, но на практике была вся на нервах и смелости начать конфликт не хватило», — отметила в свою очередь школьница из Енского.

«Аудитория заминирована или произошло что-то опасное»

Тем временем выпускница из города Норильска Красноярского края рассказала «Газете.Ru», что в их школе на сдаче ЕГЭ по русскому языку произошел «по-настоящему необъяснимый случай».

«Когда я перешла к сочинению, в аудиторию заглянула женщина и попросила организаторов остановить экзамен. Они сделали это незамедлительно: попросили отложить КИМы и ручки. «Наверное, технические неполадки, не беспокойтесь, сейчас вы продолжите!» — поделилась девушка.

По ее словам, паника началась, когда всех начали выводить из аудиторий.

«Нас становилось все больше, а ситуация выглядела все подозрительнее. В этот же момент стали лезть самые странные мысли — например, о том, что аудитория заминирована или еще произошло что-то опасное», — подчеркнула школьница.

Она сообщила, что через некоторое время выпускников вновь рассадили по аудиториям — только уже по другому плану — и объяснили, что экзамен придется писать заново. «Это было странно, но терпимо. Но вот дальнейшее поставило в тупик. Мы думали, что заново напечатают наши бланки или вернут нам старые, но все оказалось иначе», — рассказала девушка.

Выпускница объяснила, что тем, кто по новому плану рассадки остался на своих местах, вернули их старые комплекты заданий, а остальным выдали чужие бланки, уже заполненные другими ребятами.

«Нам сказали писать поверх старых чужих ответов, но пожирнее, а также зачеркнуть ФИО, номер, серию документа и подпись первых владельцев и через клетку или рядом написать свои данные», — пояснила она, добавив, что многие школьники так разнервничались из-за произошедшего, что им понадобилась медицинская помощь.