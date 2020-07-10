У россиян появился иммунитет к коронавирусу 

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что у жителей России сформировался «небольшой» коллективный иммунитет к новому коронавирусу. Об этом сообщает «Ура.ру».

По мнению Альтштейна, о появлении иммунитета говорит тот факт, что после снятия ограничений заболеваемость не растет.

«Если при том отношении к противоэпидемическим мерам, которое сейчас у нас есть, заболеваемость по-прежнему будет снижаться, значит можно говорить, что у нас есть какой-то противоэпидемический коллективный иммунитет», — объяснил вирусолог.