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У россиян появился иммунитет к коронавирусу 

Мария Иванова 3 часа назад
У россиян появился иммунитет к коронавирусу
Фото: ТАСС
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что у жителей России сформировался «небольшой» коллективный иммунитет к новому коронавирусу. Об этом сообщает «Ура.ру».
По мнению Альтштейна, о появлении иммунитета говорит тот факт, что после снятия ограничений заболеваемость не растет.
«Если при том отношении к противоэпидемическим мерам, которое сейчас у нас есть, заболеваемость по-прежнему будет снижаться, значит можно говорить, что у нас есть какой-то противоэпидемический коллективный иммунитет», — объяснил вирусолог.
Как сообщал «Рамблер», ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович допустила, что в стране снова придется вводить карантины, если все «расслабятся», перестанут носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.
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Общество , Мелита Вуйнович , ВОЗ
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