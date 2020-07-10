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Вассерман назвал протесты в США делом рук Трампа 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Вассерман заподозрил Трампа в причастности к протестам в США
Фото: globallookpress.com
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что акции протеста в США, участники которых критикуют президента страны Дональда Трампа, были делом рук самого Трампа. Свои размышления он привел в колонке для РЕН ТВ.
Вассерман назвал движение Black Lives Matter («Жизни черных важны») «тоталитарной сектой». «Наконец сформулировано теоретическое обоснование протестов: остальные жизни значения не имеют», — подчеркнул публицист.
Он раскритиковал высказывания главы протестов BLM в Торонто Юсры Хогали, посчитавшей белых людей «недочеловеками» с «рецессивными генетическими дефектами». Вассерман также объяснил несостоятельность точки зрения Хогали на генетику: «Открытым текстом объясняю дуре, наслушавшейся научных терминов: рецессивный ген проявляется, только когда унаследован от обоих родителей сразу, а доминантный — даже когда присутствует в одном экземпляре, поэтому доминанты не могут вытеснить рецессивные гены — те просто будут до поры до времени незаметны».
С точки зрения публициста, сто лет назад заявления, подобные сказанному активисткой BLM, делали немецкие нацисты и «англосаксонские евгеники». Естественным следствием «фантазий о сверхчеловеках и генетическом мусоре» он назвал сотни тысяч стерилизованных в США и миллионы убитых русских и евреев в Европе.
Вассерман напомнил, что массовые убийства в XX веке «поддерживал прежде всего англосаксонский капитал». Он же, по мнению эрудита, «потом растил фашистов по всему миру».
«Протесты — попытка спихнуть Трампа — его рук дело. Потому что вековой опыт ему подсказывает: фашизм помогает выжимать сверхприбыль», — заметил Вассерман.
Ранее Вассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса. Публицист отметил, что до начала эпидемии многим американская система здравоохранения казалась «хрустальным замком с чудо-врачами и супертехникой», но из-за коронавируса эта система превратилась «в кучу битого стекла».
Black Lives Matter (BLM) — движение в США, выступающее на протестах с аналогичным лозунгом. Его участники требуют системных изменений для борьбы с расизмом. Они также выступают за уменьшение расходов на полицию и увеличение финансирования районов, где преобладают расовые меньшинства.
Активисты и сторонники движения с конца мая проводят акции протеста в разных городах США. Их причиной стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда после грубого ареста полицией. В отдельных частях страны помимо митингов произошли погромы.
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Комментарии
Общество , Анатолий Вассерман , Дональд Трамп , РЕН ТВ , США , Торонто
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