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Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в ямальской тундре 

ТАСС и ещё 4 53 минуты назад
Коронавирус добрался до российской тундры
Фото: ТАСС
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвержден в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова в пятницу.
"В ямальской тундре выявлен случай коронавирусной инфекции. Известна цепочка, по которой инфекция попала туда: один из жителей контактировал с родственниками в райцентре в домашнем очаге, у которых впоследствии был подтвержден коронавирус. Сегодня он уже находится в обсерваторе Салехарда, его тест пока считается эпидемиологами сомнительным", — сказала она.
Бучкова отметила, что известны все, с кем контактировал в тундре заболевший. "У людей эпидемиологи отобрали анализы, симптомы ОРВИ и лабораторно подтвержденный положительный тест на коронавирус пока имеется только у одного контактного", — добавила она.
Оперативным штабом региона совместно с Ямальским районом округа выработана тактика исключения дальнейшего распространения инфекции среди жителей тундры, а также оказания им необходимой медицинской помощи, если потребуется.
"Всех контактных сегодня вывозят в обсерватор, где люди будут находиться под наблюдением медиков. Эвакуация пройдет силами специально защищенной бригады санавиации", — отметила руководитель оперштаба ЯНАО.
По данным оперштаба, на территории Ямала зафиксировано 7 547 случаев заражения коронавирусом. За все время ямальские врачи вылечили 2 930 человек, 52 пациента умерли.
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Общество , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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