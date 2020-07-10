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В ВОЗ раскрыли способ предотвратить вторую волну коронавируса в России 

Lenta.ru 1 час назад
Назван способ избежать второй волны коронавируса в РФ
Фото: РИА Новости
Предотвратить вторую волну коронавируса в России позволит своевременное помещение на двухнедельную изоляцию больных и контактировавших с ними людей. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Ее слова приводит РИА Новости в пятницу, 10 июля.
По ее словам, вторая волна начнется тогда, когда после снижения числа новых случаев коронавируса этот показатель снова начнет резко расти. Предупредить эту ситуацию можно только усилиями системы здравоохранения, подчеркнула Вуйнович.
«Надо понимать, что единичные случаи и дальше будут. Однако пресечь их передачу можно», — сказала она.
Ранее Вуйнович заявила, что тот факт, что суточный прирост заболеваний COVID-19 в России не снижается на протяжении двух недель, не является хорошим знаком. Увеличение количества зараженных происходит из-за несоблюдения правил самоизоляции, отметила она. «Я очень расстроена, потому что ситуация сначала хорошо пошла на спад, а потом опять произошел всплеск», — сказала Вуйнович.
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Общество , Мелита Вуйнович , ВОЗ , РИА Новости
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