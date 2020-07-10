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Двойник человека: Впервые в России робот стал сотрудником МФЦ 

Российская Газета и ещё 7 2 часа назад
Впервые в России робот стал сотрудником МФЦ
Фото: Сайт губернатора и правительства Пермского края
Впервые в России человекоподобный робот стал сотрудником многофункционального центра "Мои документы". Робот-девушка исполняет должностные обязанности специалиста по приему документов и оказанию государственных услуг. Искусственный интеллект может работать семь дней в неделю по две смены, не болеет и не уходит в отпуск.
Как пояснили в пресс-службе администрации Пермского края, робот представляет собой полностью антропоморфную машину. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими мышцами лица, общаться и отвечать на вопросы посетителей МФЦ.
Создала электронного помощника пермская компания Promobot. По словам разработчиков, конструкция их робота позволяет воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Кроме того, сходство с человеком достигается за счет специально разработанного материала, который имитирует кожу человека. Внешность робота МФЦ создана нейросетью. В частности, искусственный интеллект проанализировал фотографии нескольких тысяч российских женщин и создал обобщенный образ: девушка с русыми волосами и карими глазами.
Робот самостоятельно принимает посетителей центра. Вокруг андроида создана целая экосистема: машина подключена к другим устройствам и сервисам. Так, робот сканирует документы (паспорт, свидетельство о рождении, водительские права, нотариальные доверенности), затем, на основании типа документа, формирует заявление. Посетитель подписывает заявление, робот его сканирует и отправляет в информационную систему МФЦ.
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Общество , Пермский Край
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