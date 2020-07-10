ВОЗ возмутили российские рестораны 

«Если это мраморный стол, пожалуйста, протрите его дезинфицирующим средством, чистой салфеткой. Это может предотвратить многое», — говорит Вуйнович. Представитель ВОЗ уточнила, что лично зашла в несколько ресторанов, которые ее разочаровали. В заведениях общественного питания хочется видеть чистые столы, подчеркнула эксперт. Она больше не приходит в те рестораны, где не могут качественно продезинфицировать поверхности, с которыми соприкасаются посетители.

Также Вуйнович порекомендовала рестораторам каждый день печатать на листах новое меню, чтобы соблюдать чистоту. Если такой возможности нет, то меню можно поместить в пластик и тоже протирать, подсказала эксперт.

10 июля ВОЗ заявила о риске второго карантина в России. Новая волна пандемии может начаться, если россияне не будут соблюдать социальную дистанцию.