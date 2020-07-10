Страшный потоп в Рузе уничтожил целую деревню. Дома просто смывались сильнейшим потоком воды. Но даже в такой ситуации пользователи социальных сетей нашли причины посмеяться. Одно из видео очевидцев происходящего под Рузой стало вирусным и распространилось во всех соцсетях. Пользователей позабавила фраза "Илюхин дом поехал". На кадрах видео под эту фразу поток сдвигает с места массивный двухэтажный частный дом. А оператор рассказывает, как выглядело все до потопа и кто в каком доме жил. Заканчивается видео крепкой русской фразой, единственной, которой можно максимально кратко описать все происходящее. Как говорят в сети: "Мем смешной, а ситуация страшная".
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
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