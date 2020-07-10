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В России снесли памятник русским солдатам 

Lenta.ru 8 минут назад
В России снесли памятник русским солдатам
Фото: «Кавказский узел»
В Адлере по решению сочинской мэрии снесли монумент участникам Кавказской войны. Об этом сообщил черкесский активист Маджид Чачух, передает «Кавказский узел».
Историки посчитали, что упоминание о тех страшных событиях войны болезненно для черкесского народа и раскалывает общество. Местные власти признали, что памятник был поставлен без необходимых согласований, с очень большими ошибками и без обсуждения с представителями коренного народа.
В Адлерском районе Краснодарского края в июне установили памятник под названием «Монумент подвигу русских солдат». Это вызвало возмущение среди черкесов, чьи предки противостояли Российской империи в Кавказской войне 19-го века. Памятник был установлен на месте форта, созданного русскими войсками в 1837 году в ходе Кавказской войны (1817-1864).
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