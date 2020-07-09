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В Петербурге возобновят работу салонов красоты и тренировочных баз 

РИА Новости 1 час назад
В Петербурге возобновят работу салонов красоты
Фото: РИА Новости
Работа салонов красоты, бань и тренировочных баз в Петербурге возобновляется 13 июля, сообщает пресс-служба губернатора города.
"С 13 июля возобновляется в полном объеме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в помещениях физкультурно-спортивных организаций вновь можно будет тренироваться. Доступ в помещения разрешен только тренерскому составу, спортсменам и обслуживающему персоналу.
"Также снимаются ограничения в предоставлении социального обслуживания. С 13 июля жители Санкт-Петербурга могут обращаться в Центр организации социального обслуживания для признания нуждающимися в социальном обслуживании не только на дому, но и в стационарной и полустационарной форме", — отмечается в сообщении.
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Общество , Санкт-Петербург
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