Темнокожий Иисус: в РПЦ озвучили свою позицию 

В РПЦ считают, что изображение Иисуса Христа темнокожим противоречит церковным канонам. Такое мнение выразил глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин в комментарии РИА «Новости».

«Христос же не был по факту афроамериканцем, правда же? Так что это изображение какого-то другого лица. Видимо, в угоду политической конъюнктуре пытаются показать таким образом свою какую-то гипертрофированную, необоснованную, совершенно неуместную по отношению к афроамериканцам позицию», — предположил собеседник агентства.

Таким образом он ответил на то, что в Англии на алтаре Сент-Олбанского собора появилась вариация «Тайной вечери» — знаменитой фрески Леонардо да Винчи. Новая версия произведения искусства изображает темнокожего Христа в центре картины.

Калинин уверен, что можно изображать кого и как угодно, «но Христом это назвать будет невозможно». «В России такого не будет. Потому что мы придерживаемся все-таки строгих канонов Церкви. А они уже давно их не придерживаются. Поэтому естественно, что они могут в любом виде кого угодно пытаться изобразить, но это не будет соответствовать правде», — уверен представитель РПЦ.

Ранее в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джорд Флойд. Он умер от рук американских полицейских при задержании. СМИ отмечают, что на видеозаписи, которая была сделана во время трагедии, видно, как правоохранители насели на Флойда и задушили его, хотя он более 10 раз сказал им, что ему трудно дышать.

Вслед за этим происшествием по США и другим странам прокатилась волна протестов. Акции проходят под лозунгами движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). Защитники ратуют за «расовую справедливость». Такие протесты нередко заканчиваются погромами, стычками с полицейскими и массовыми задержаниями.

Картину с темнокожим Иисусом, которую в 2009 году написала художница Лорна Мэй Уодсворт, разместили в Сент-Олбанском соборе в знак солидарности с движением Black Lives Matter. Это произошло вскоре после того как архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби призвал Церковь Англии пересмотреть изображение Христа как белого человека. Моделью для главного героя картины послужил житель Ямайки.

В начале июля в РПЦ раскритиковали движение в защиту темнокожих. Зеленоградский епископ Савва заявил, что действия общественных деятелей носят антихристианский и антицивилизационный характер.

Об этом заместитель управляющего делами Московской патриархии написал в своем Telegram-канале на фоне сообщений о возможной деконструкции статуи императора Константина Великого «из-за „прославления рабства“.

Православная церковь причислила Константина Великого к лику святых, так как он утвердил христианство в Римской империи. „Какая там борьба за попранные права? Борьба за то, кто является главным в человечестве. Тот, кто держит дубину, независимо от цвета кожи? Или тот, кто оперирует мозгами и не просто чтит, а применяет в жизни ради будущего наследие предков?“ — задался вопросом епископ.

Пока защитники прав темнокожих устраивают протесты во многих странах мира, многие крупные компании стараются стать более политкорректными. Так, социальная сеть

Twitter убирает из своих программных кодов такие термины, как „хозяин“, „раб“ и „черный список“.

»Инклюзивный язык играет решающую роль в создании среды, в которой мы находимся. В Twitter язык, который мы использовали в наших кодах, не отражает наши ценности как компании и не представляет людей, на которых мы работаем. Мы хотим изменить это», — отметили представители соцсети.

Например, «черный список» будет заменен на «список отказов», слово «хозяин» изменится на «лидер», а термин «раб» заменит «последователь».