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Вирусолог прокомментировал ситуацию с бубонной чумой 

RT на русском 1 час назад
Вирусолог прокомментировал ситуацию с бубонной чумой
Фото: РИА Новости
«У нас всегда была надёжная противочумная служба», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, для такого заболевания не характерно быстрое распространение.
«Бубонная чума распространяется через блох. Крысы, сурки, блохи — это элементы распространения бубонной чумы. От человека к человеку она почти не распространяется», — пояснил он.
Как добавил Альтштейн, если возникает много случаев, то у отдельных людей болезнь может перейти в лёгочную форму.
Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с бубонной чумой.
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Общество , Геннадий Онищенко , Госдума
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