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Минкомсвязь исключила утечку паспортных данных избирателей 

Rambler News Service и ещё 2 1 час назад
Минкомсвязь исключила утечку данных избирателей
Фото: РИА Новости
Утечка паспортных данных граждан, которые дистанционно голосовали по внесению поправок в Конституцию, исключена. Об этом RNS сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.
В министерстве отметили, что для внутреннего использования членами избиркомов Минкомсвязь России подготовила автоматизированный сервис. С его помощью можно было проверить на участке, голосовал ли избиратель дистанционно. Его же использовали для предотвращения двойного голосования. С помощью сервиса также могли проголосовать традиционным способом те избиратели, кто заявился, но не воспользовался онлайн голосованием.
«Приложение было доступно для скачивания по закрытой ссылке и располагалось в запароленном архиве. Пароли распространялись через защищенные каналы передачи данных только лицам, уполномоченным использовать сервис. Серии и номера паспортов перед загрузкой в приложение были закодированы и представляли собой полученную случайным образом последовательность знаков (хеш-сумма), не позволяющую идентифицировать гражданина. Хеш-суммы не являются персональными данными. Публикация такого случайного набора символов не может навредить гражданам», — объяснили в ведомстве.
При этом распространение в сети данных граждан противоправными действиями.
«Необходимо провести служебное расследование, чтобы определить лицо, совершившее нарушение, для исключения влияния человеческого фактора в будущем», — отметили в Минкомсвязи.
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Комментарии 1
Общество , Минкомсвязи РФ
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