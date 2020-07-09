Минкомсвязь исключила утечку данных избирателей

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Утечка паспортных данных граждан, которые дистанционно голосовали по внесению поправок в Конституцию, исключена. Об этом RNS сообщили в пресс-службе Минкомсвязи

В министерстве отметили, что для внутреннего использования членами избиркомов Минкомсвязь России подготовила автоматизированный сервис. С его помощью можно было проверить на участке, голосовал ли избиратель дистанционно. Его же использовали для предотвращения двойного голосования. С помощью сервиса также могли проголосовать традиционным способом те избиратели, кто заявился, но не воспользовался онлайн голосованием.

«Приложение было доступно для скачивания по закрытой ссылке и располагалось в запароленном архиве. Пароли распространялись через защищенные каналы передачи данных только лицам, уполномоченным использовать сервис. Серии и номера паспортов перед загрузкой в приложение были закодированы и представляли собой полученную случайным образом последовательность знаков (хеш-сумма), не позволяющую идентифицировать гражданина. Хеш-суммы не являются персональными данными. Публикация такого случайного набора символов не может навредить гражданам», — объяснили в ведомстве.

При этом распространение в сети данных граждан противоправными действиями.