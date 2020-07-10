Россиян заставили платить за снег летом

Тобольске жители многоквартирных домов получили платежные квитанции за жилищно-коммунальные услуги, где в числе прочих числится услуга по уборке снега в мае и июне. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как рассказала российскому телеканалу одна из местных жительниц, в летние счета, несмотря на очевидно бесснежную погоду, включена строка «Механизированная уборка снега». Стоимость услуги — 140 рублей. Такие платежки получили многие горожане.

В ответ на претензии граждан, которых летом заставили платить за уборку зимних осадков, коммунальщики заявили, что деньги на механизированную уборку снега собираются круглогодично — по аналогии с платой за отопление.

По состоянию на март 2020 года объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги в России составил 1,03 триллиона рублей. Эта сумма включает в себя долги управляющих компаний (УК), физических лиц, товариществ собственников жилья (ТСЖ), бюджетных организаций и прочих потребителей. Россияне, УК и ТСЖ задолжали за услуги более 800 миллиардов.