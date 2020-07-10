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Жителей российского города заставили платить за уборку снега летом 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Россиян заставили платить за снег летом
Фото: ТАСС
В Тобольске жители многоквартирных домов получили платежные квитанции за жилищно-коммунальные услуги, где в числе прочих числится услуга по уборке снега в мае и июне. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как рассказала российскому телеканалу одна из местных жительниц, в летние счета, несмотря на очевидно бесснежную погоду, включена строка «Механизированная уборка снега». Стоимость услуги — 140 рублей. Такие платежки получили многие горожане.
В ответ на претензии граждан, которых летом заставили платить за уборку зимних осадков, коммунальщики заявили, что деньги на механизированную уборку снега собираются круглогодично — по аналогии с платой за отопление.
По состоянию на март 2020 года объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги в России составил 1,03 триллиона рублей. Эта сумма включает в себя долги управляющих компаний (УК), физических лиц, товариществ собственников жилья (ТСЖ), бюджетных организаций и прочих потребителей. Россияне, УК и ТСЖ задолжали за услуги более 800 миллиардов.
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Общество , Погода , Тобольск
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