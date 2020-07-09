Названы два условия для открытия границ России

Возобновление международного авиасообщения в России зависит от вполне определенных факторов, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, условия открытия границ связаны с определением сроков запуска первых зарубежных рейсов и решения иностранных правительств.
Эксперт пояснила, что возобновление полетов должно пройти в две стадии: первая — оглашение сроков первого этапа открытия границ, вторая — решение зарубежных стран, признанных безопасными для россиян, принимать авиалайнеры отечественных авиакомпаний.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Майя Ломидзе назвала возможные сроки открытия российских границ. По ее словам, надежды на возобновление международного авиасообщения в июле не оправдываются, поэтому открытие границ по оптимистичному прогнозу произойдет не раньше конца сентября — начала октября. По пессимистичному прогнозу зарубежные рейсы стартуют в декабре 2020 года. Примечательно, что спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко недавно заявила, что граждане РФ могут не надеяться на зарубежные поездки в ближайший год.