Названы два условия для открытия границ России

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Эксперт пояснила, что возобновление полетов должно пройти в две стадии: первая — оглашение сроков первого этапа открытия границ, вторая — решение зарубежных стран, признанных безопасными для россиян, принимать авиалайнеры отечественных авиакомпаний.