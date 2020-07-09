Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян предложили равномерно расселить по всей стране. В каждом регионе будут особые условия 

Ura.Ru 26 минут назад
Россиян предложили равномерно расселить по стране
Фото: РИА Новости
Для качественного улучшения жизни в России необходимо «освоить страну». Для этого Москва должна расширить программу дальневосточного гектара и внедрить особые налоговые условия для каждого региона. Такое мнение в интервью URA.RU высказал владелец телеканала «Царьград» и один из авторов альтернативного плана по спасению экономики РФ Константин Малофеев.
«Всю страну можно продифференцировать по степени привлекательности. В Подмосковье ты должен будешь платить за этот участок, на Волге дают бесплатно, а на Дальнем Востоке тебе доплачивают на постройку дома. Так можно расселить всю страну», — говорит Малофеев.
Он также считает, что субсидиями и особыми налоговыми условиями можно привлекать людей работать в регионах, а не уезжать в Москву. По мнению бизнесмена, эти задачи должны реализовать федеральные власти.
Также в интервью URA.RU православный бизнесмен рассказал, почему Путин для России — благословение, кто стоит выше правительства РФ и почему стратегии развития страны, которые предлагали либералы, не увенчались успехом.
Ранее стало известно, что Малофеев совместно с режиссером Никитой Михалковым, экономистом Сергеем Глазьевым и даже патриархом Кириллом намерен представить президенту РФ Владимиру Путину альтернативный план по спасению российской экономики. Документ должен составить конкуренцию плану, который представило правительство Михаила Мишустина.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
Ura.Ru: последние новости
Венедиктов назвал имя возможного преемника Путина Венедиктов назвал имя возможного преемника Путина Как будут открывать границы для россиян. Прогноз туроператоров Как будут открывать границы для россиян. Прогноз туроператоров В России предложили простить штрафы за нарушение самоизоляции В России предложили простить штрафы за нарушение самоизоляции
Комментарии 26
Общество , Константин Малофеев , Сергей Глазьев , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Никита Михалков , Правительство РФ , Царьград ТВ , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо имя возможной жертвы Фургала
Названо имя возможной жертвы Фургала
Раскрыто число случаев заражения коронавирусом в России
Раскрыто число случаев заражения коронавирусом в России
Названы сроки возвращения к полноценной жизни
Названы сроки возвращения к полноценной жизни
МИД обвинил Госдеп в извращенной логике
МИД обвинил Госдеп в извращенной логике
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение