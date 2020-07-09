Россиян предложили равномерно расселить по стране

Для качественного улучшения жизни в России необходимо «освоить страну». Для этого Москва должна расширить программу дальневосточного гектара и внедрить особые налоговые условия для каждого региона. Такое мнение в интервью URA.RU высказал владелец телеканала «Царьград» и один из авторов альтернативного плана по спасению экономики РФ Константин Малофеев

«Всю страну можно продифференцировать по степени привлекательности. В Подмосковье ты должен будешь платить за этот участок, на Волге дают бесплатно, а на Дальнем Востоке тебе доплачивают на постройку дома. Так можно расселить всю страну», — говорит Малофеев.

Он также считает, что субсидиями и особыми налоговыми условиями можно привлекать людей работать в регионах, а не уезжать в Москву. По мнению бизнесмена, эти задачи должны реализовать федеральные власти.