Раскрыто число случаев заражения коронавирусом в России

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Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по по контролю и мониторингу распространения инфекции.

За последние сутки зарегистрировали 6 509 случаев заражения. За весь период зафиксировано 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.

По данным на 9 июля всего в стране с начала пандемии выявили 707 301 случай коронавируса в 85 регионах.

Ранее сообщалось, что Россия опустилась на четвертое место по числу заразившихся коронавирусом. Согласно обновленным данным, больше всего инфицированных находится в США, Бразилии и Индии.