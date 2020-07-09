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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 707 тысяч 

Lenta.ru 47 минут назад
Раскрыто число случаев заражения коронавирусом в России
Фото: Reuters
Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по по контролю и мониторингу распространения инфекции.
За последние сутки зарегистрировали 6 509 случаев заражения. За весь период зафиксировано 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.
По данным на 9 июля всего в стране с начала пандемии выявили 707 301 случай коронавируса в 85 регионах.
Ранее сообщалось, что Россия опустилась на четвертое место по числу заразившихся коронавирусом. Согласно обновленным данным, больше всего инфицированных находится в США, Бразилии и Индии.
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