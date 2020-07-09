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Медведев рассказал, чем занимается его сын 

РИА Новости и ещё 4 57 минут назад
Медведев рассказал, чем занимается его сын
Фото: ТАСС
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что его сын Илья занимается частными бизнес-проектами, в том числе, в сфере цифровой экономики, и выразил надежду, что успехи сына ещё впереди.
"Он взрослый человек уже, ему 25 лет исполняется. Он пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе, в сфере цифровой экономики. Ну, такими вещами, которые сейчас очень популярны у молодежи. Причем, занимается этим сам и занимается с удовольствием. Особых успехов пока я там у него не видел, но, надеюсь, что все еще впереди", — сказал Медведев в интервью ИД "КП", отвечая на вопрос о своём сыне.
Он также отметил, что "личные моменты" жизни сына он не хотел бы комментировать. "Так что, наверное, я пока на этом точку поставлю. Не разочаровывайте сотрудниц "Комсомольской правды", — пошутил Медведев в ответ на вопрос, "есть ли шанс" у незамужних сотрудниц издания.
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Общество , Другое , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ , Комсомольская правда
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