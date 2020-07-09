Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат Добровинский указал на «подковерную игру» в деле Ефремова 

Алиса Селезнёва 14 минут назад
В деле Ефремова обнаружили «подковерную игру»
Фото: РИА Новости
Представляющей интересы семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым адвокат Александр Добровинский высказал мнение о «подковерной игре» в деле. Об этом он заявил в ходе стрима на RT.
«Рамблер» писал, что вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. 6 июля Ефремову было предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). При этом изначально актер признал свою вину, однако позднее его адвокат заявил о невиновности подзащитного.
«Началась некая подковерная игра. И если мы возьмем за основу все, что было сказано в течение этого месяца, а у нас 8-го числа исполняется месяц с этой трагедии, то мы видим, насколько менялась позиция за это время», — отметил Добровинский.
Он напомнил, что сразу после ДТП Ефремов говорил о том, что виноват в произошедшем. Затем, через несколько дней, он сделал обращение, в котором также признал свою вину.
«Мы все это видели. Правда не было никакого обращения к семье погибшего. Ни просьб простить, ничего», — заявил адвокат.
Добровинский отметил, что затем Ефремов «издевался над взрослыми детьми Захарова», предложив усыновить их, и обратил внимание, что актер «сменил политическую ориентацию».
Комментарии 26
Общество , Александр Добровинский , Михаил Ефремов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шансов спасти Алибасова практически нет
Шансов спасти Алибасова практически нет
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение