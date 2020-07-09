В деле Ефремова обнаружили «подковерную игру»

«Рамблер» писал, что вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. 6 июля Ефремову было предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). При этом изначально актер признал свою вину, однако позднее его адвокат заявил о невиновности подзащитного.

«Началась некая подковерная игра. И если мы возьмем за основу все, что было сказано в течение этого месяца, а у нас 8-го числа исполняется месяц с этой трагедии, то мы видим, насколько менялась позиция за это время», — отметил Добровинский.

Он напомнил, что сразу после ДТП Ефремов говорил о том, что виноват в произошедшем. Затем, через несколько дней, он сделал обращение, в котором также признал свою вину.

«Мы все это видели. Правда не было никакого обращения к семье погибшего. Ни просьб простить, ничего», — заявил адвокат.

Добровинский отметил, что затем Ефремов «издевался над взрослыми детьми Захарова», предложив усыновить их, и обратил внимание, что актер «сменил политическую ориентацию».