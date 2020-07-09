Настю Тропицель не могут похоронить

Прах блогерши Насти Тропицель до сих пор не захоронен из-за бюрократии. Об этом, как сообщает «СтарХит», рассказал отец Тропицель.

18-летняя Тропицель, как сообщал «Рамблер», вела блог о заработке в интернете и работе над собой. На ее инстаграм подписаны более миллиона человек. 21 июня блогерша погибла на индонезийском острове Бали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Она не справилась с управлением мотоциклом, врезалась в бордюр, упала и получила смертельную травму головы.

25 июня тело Тропицель было кремировано. Некоторое время назад ее родители сообщили, что прах был доставлен им в Санкт-Петербург. Вчера отец блогерши рассказал, что похороны до сих пор не состоялись из-за бюрократии — необходимые для этого документы все еще находятся на согласовании.

Он допустил, что это связано с тем, что место, где будет захоронена урна с прахом его дочери, особенное — приличное, для получения которого ему пришлось подключить множество знакомых.