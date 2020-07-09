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Тропицель не могут похоронить 

Артём Кульша 25 минут назад
Настю Тропицель не могут похоронить
Фото: Instagram
Прах блогерши Насти Тропицель до сих пор не захоронен из-за бюрократии. Об этом, как сообщает «СтарХит», рассказал отец Тропицель.
18-летняя Тропицель, как сообщал «Рамблер», вела блог о заработке в интернете и работе над собой. На ее инстаграм подписаны более миллиона человек. 21 июня блогерша погибла на индонезийском острове Бали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Она не справилась с управлением мотоциклом, врезалась в бордюр, упала и получила смертельную травму головы.
25 июня тело Тропицель было кремировано. Некоторое время назад ее родители сообщили, что прах был доставлен им в Санкт-Петербург. Вчера отец блогерши рассказал, что похороны до сих пор не состоялись из-за бюрократии — необходимые для этого документы все еще находятся на согласовании.
Он допустил, что это связано с тем, что место, где будет захоронена урна с прахом его дочери, особенное — приличное, для получения которого ему пришлось подключить множество знакомых.
«Я, честно говоря, не знаю, как у других получается по древнерусской традиции захоронить тело на третьи сутки, а по мусульманской — вообще до заката», — добавил отец Тропицель.
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