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Настю Тропицель не могут похоронить в Санкт-Петербурге 

Экспресс газета 48 минут назад
Настю Тропицель не могут похоронить
Фото: Instagram
В середине июня на Бали погибла 18-летняя Анастасия Тропицель. Блогерша попала в аварию на мотоцикле и погибла от полученных травм.
Первая часть похорон блогера прошла на Бали, там развеяли половину ее праха, а вторую часть родители планировали захоронить в Санкт-Петербурге, но столкнулись со сложностями при организации похорон.
Сначала они долго ждали, когда в Россию доставят прах дочери. Теперь же, по словам отца Тропицель, никак не могут организовать достойные похороны.
«Мы сами не знаем когда будут похороны, потому что столкнулись с бюрократией. Идет согласование документов для кладбища. Я, честно говоря, не знаю, как у других получается по древнерусской традиции захоронить тело на третьи сутки, а по мусульманской вообще до заката. У нас это не получилось и не получается. Возможно, это связано с тем, что у нас место под урну или потому, что это особенное место. Я сделал все, чтобы оно у нее было приличное, и вы, когда будете приходить к ней на кладбище, не блуждали», — сообщил отец Насти.
Многие поклонники блогерши считают, что родители Насти специально оттягивают похороны, так как пытаются нажиться на ее смерти. Родных Насти уже обвиняли в том, что они продолжают вести страницу дочери в социальных сетях, выкладывают и монетизируют ее видео на YouTube и всячески поднимают активности подписчиков, проводя опросы, румтуры и так далее.
Например, момент, когда мать Тропицель забирала урну с ее прахом в аэропорту, тоже стал достоянием общественности — в этот момент женщина снимала себе на фронтальную камеру.
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Общество , Бали , Санкт-Петербург
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