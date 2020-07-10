Россияне устали от крепкого алкоголя

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Жители России стали меньше употреблять крепких алкогольных напитков, отдавая предпочтение вину. Такие выводы сделали эксперты Роскачесва.

Согласно отчёту о состоянии рынка вина, составленного на основе информации, полученной от торговых сетей, ФТС России, Минсельхоза , Росалкогольрегулирования и Центра оценки потребительского поведения Роскачества, в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года продажи вина в стране увеличились на 5,7%.

При этом во время карантина реализация вина по сравнению с другими видами алкоголя росла опережающими темпами — на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что продажи винных напитков за тот же период снизились на 16,39%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования компании «Такском», самым популярным алкогольным напитком среди граждан России в период самоизоляции оказалось пиво.