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Минздрав РФ планирует направить специалистов в Азербайджан для помощи в борьбе в пандемией 

ТАСС и ещё 4 36 минут назад
РФ направит врачей в Азербайджан для с борьбы с COVID
Фото: РИА Новости
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что опыт российских специалистов в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а также оказанием помощи пациентам с коронавирусом очень востребован за рубежом. В частности, российские медики уже помогли бороться с вирусом Италии, Кыргызстану, и в ближайшее время планируется поездка в Азербайджан.
"Каждый день мы получаем обращение от ряда стран, которые просят направить наших специалистов для оказания как методической, так и практической помощи, и мы идем навстречу. Сегодня уже специалисты работали в Италии, из Кыргызстана вернулись, сейчас работают в Казахстане. Планируется выезд в Азербайджан. Поэтому конечно же нашим, особенно близким, друзьям, конечно же, мы безусловно оказываем помощь всестороннюю", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".
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Общество , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Азербайджан
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