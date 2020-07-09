«Норникелю» грозит рекордный штраф

Огромный штраф за катастрофу в Арктике для «Норникеля» , который является ведущим поставщиком никеля в Европу, но имеет мало общего с экологией — это попытка убедить Запад в серьезном подходе России к вопросам экологии, считает автор. Власти обеспокоены, ведь подобные катастрофы могут перечеркнуть их планы в этом регионе.

На этой неделе настроения на московской бирже испортило сообщение о том, что Федеральная служба по надзору в сфере природопользования предложила компании «Норильский никель» добровольно выплатить 148,2 миллиарда рублей в качестве компенсации за ущерб, нанесенный окружающей среде. Курс акций концерна, одной из самых дорогих компаний на бирже в Москве , сразу же упал. Ее главным акционером выступает богатейший россиянин Владимир Потанин , а другой большой пакет акций принадлежит алюминиевому гиганту «Русал» (его основной акционер — олигарх Олег Дерипаска ).

В конце мая на ТЭЦ «Норникеля» в Норильске произошло повреждение резервуара с дизельным топливом, 21 тысяча тонн которого попала в почву и прежде всего в реки, впадающие в Карское море в хрупком с точки зрения экологии районе Арктики. Спустя пять дней после аварии Росприроднадзор сообщал, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды превышена в десятки тысяч раз.

В России говорят, что это самая крупная экологическая катастрофа за последние 25 лет. Предыдущим аналогичным событием стал разлив 94 тысяч тонн нефти в Коми в 1994 году. Тогда на устранение последствий потребовалось шесть лет.

Кто заплатит за экологическую катастрофу

Хотя масштаб катастрофы под Норильском был огромен, никто в России не ожидал, что нанесенный ущерб оценят в настолько крупную сумму. Эксперты в беседе с агентством ТАСС назвали штраф беспрецедентным. Это 5% от капитализации компании и половина объема дивидендов за прошлый год.

Не удивительно, что концерн оспорил оценку экологического ущерба, сделанную Росприроднадзором и предложил создать совместную комиссию для проведения экспертизы, а одновременно заявил о намерении покрыть расходы на ликвидацию последствий аварии. Ранее он сообщал, что оценивает их в 10 миллиардов рублей.

Ущерб для окружающей среды и ликвидация последствий катастрофы — это две отдельные темы, ответило российское министерство природных ресурсов и предложило «Норникелю», если тот не считает себя виновным, обратиться в суд.

Ведомство отмело предложение концерна учесть его затраты на реализацию проекта по снижению объема чрезвычайно разрушительных для природы выбросов в атмосферу диоксида серы. «Норникель» объявлял, что выделит на эту цель до 2025 года 3,5 миллиарда долларов.

Российский план освоения Арктики под угрозой

Уже после разлива дизельного топлива на предприятиях «Норникеля» произошло еще две аварии. В конце июня в тундру попали отработанные шламы с обогатительной фабрики концерна, а потом случился пожар на полигоне промышленных отходов. Эти экологические катастрофы вызвали обеспокоенность российских властей.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель палладия, который используется в бензиновых двигателях. Также концерн выступает одним из ведущих поставщиков платины и никеля. В результате продвижения Европейским союзом планов по созданию «водородной экономики» спрос на платину значительно возрастет, а это может привести к резкому повышению ее цены. Все более важную роль в «зеленой промышленности» играет также никель. Российский производитель этого вещества вместе с немецкой компанией БАСФ уже готовится открыть в Финляндии и Восточной Германии предприятия, выпускающие ключевые элементы аккумуляторов для электрических автомобилей. Удивительным парадоксом выглядит то, что сырье для «зеленой» продукции западные фирмы покупают у концерна, который считался одним из главных отравителей воздуха в России, а сейчас стал виновником крупной экологической катастрофы в арктическом регионе.

Это усугубляет опасения Москвы. «Если у нас еще будет подобная катастрофа в арктической зоне РФ, это подорвет усилия в экономическом освоении Арктики, потому что мы чувствуем: давление растет. Между тем арктическая зона обеспечивает России более 20% экспорта и 10% ВВП», — говорил в прошлом месяце сотрудник российского МИД и представитель России в Арктическом совете Николай Корчунов.

Возможно, рекордный штраф концерну «Норникель» за катастрофу в Норильске призван убедить мир, что Россия наконец всерьез решила заняться решением собственных экологических проблем.