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Жительнице Чечни пришлось извиниться за визит к колдунье 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Жительнице Чечни пришлось извиниться за визит к колдунье
Фото: ЧГТРК
Жительнице города Гудермес в Чечне пришлось извиниться за визит к колдунье. Об этом сообщает «Кавказский узел».
По информации издания, сотрудники ОВД Гудермесского района обыскали дом Малкан Мадаевой и нашли в нем предметы, указывающие на занятия черной магией, в частности, фотографии, скрепленные замком и проколотые иголками. После этого женщину и ее родственников допросили в отделении полиции. Там же присутствовали представители духовенства.
В эфире ЧГТРК «Грозный» Мадаева рассказала, что сильно переживала из-за развода дочери и воспользовалась услугами незнакомки, предложившей воссоединить супругов. В свою очередь специалист Исламского центра Рамзан Раджапов, изучив изъятые у женщины предметы, заявил, что это «колдовство, сделанное, чтобы убить человека». Другой представитель духовенства обвинил Мадаеву в причинении вреда ее зятю. «Ты его тут связала, дала сделать все, он теперь испытывает большие проблемы со здоровьем. Не жалко его?» — спросил он.
Мадаева призналась, что раскаивается. «Она [дочь] вернулась обратно [к мужу]. Это не по причине того, что было сделано. Все в руках Всевышнего. Я раскаиваюсь. Прошу меня простить, больше [подобного] не допущу», — цитирует ее «Кавказский узел».
Как пишет сайт, с июля 2019 года власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. На местом телевидении регулярно показывают репортажи, в которых жители раскаиваются в занятии колдовством.
В конце марта сообщалось, что жителя Гудермеса заставили извиниться за поездку в автомобиле в противогазе. В полиции поступок мужчины назвали неуважением к «усилиям, которые прилагает в условиях карантина чеченское руководство во главе с Рамзаном Кадыровым».
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Комментарии
Общество , Рамзан Кадыров , МВД , Гудермес , Чеченская Республика
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