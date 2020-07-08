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Мурашко рассказал о возможных последствиях коронавируса 

RT на русском 19 минут назад
Раскрыты опасные последствия коронавируса
Фото: © Зыков Кирилл АГН «Москва»
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 могут столкнуться с поражением сердца.
По его словам, те, кто перенёс COVID-19, нуждаются в реабилитации. Он добавил, что у таких пациентов «наиболее уязвимыми органами и системами стали лёгкие».
«Вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, это поражение сердца, в частности, миокардиты у переболевших людей», — приводит его слова РИА Новости.
Он добавил, что переболевшим коронавирусом на начальном этапе не рекомендуются физические нагрузки в связи с истощением организма.
Ранее Мурашко сообщил, что в российских больницах находятся 112 тысяч больных коронавирусом.
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Общество , Михаил Мурашко , РИА Новости
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