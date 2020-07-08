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Соловьев заподозрил Венедиктова в госизмене 

Павел Тиунов 1 час назад
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на своем YouTube-канале оценил дело о госизмене, по которому проходит советник госкорпорации «Роскосмос» и бывший журналист газеты «Коммерсант» Иван Сафронов. В ходе обсуждения он призвал проверить и главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.
Соловьев обратил внимание на текст газеты «Комсомольская правда», в котором говорилось, что многие коллеги Сафронова были удивлены его «осведомленностью», которую теперь «проверит ФСБ».
«Исходя из этой логики, уж кого в первую очередь надо проверить, так это человека по фамилии Венедиктов, который в беседе с [журналистом Дмитрием] Гордоном бравировал своими неформальными отношениями с представителями власти и излагал данные, которые при определенных обстоятельствах можно считать государственной тайной», — заявил ведущий.
Во время интервью с Гордоном Венедиктов заявил, что ракету, сбившую самолет Ту-154 над Черным морем в 2001 году, могли выпустить как украинские, так и российские военные. Кроме того, он пересказал разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным об объединении Белоруссии с Россией. Также главред «Эха» высказался о Соловьеве, назвал его торгашом и рассказал о его желании снова оказаться рядом с российским президентом.
Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы его дела засекретили. Он был арестован на два месяца.
Комментарии 69
Общество , Видео , Иван Сафронов , Владимир Соловьев , Алексей Венедиктов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ФСБ , Роскосмос , Эхо Москвы , Газета "Коммерсантъ" , Комсомольская правда
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