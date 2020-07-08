Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор своего подзащитного в деле о смертельной аварии.

Адвокат в разговоре с «Комсомольской правдой» заявил, что условный срок для Ефремова стал бы поражением для стороны защиты.

«Это не хороший результат, это не победа. Я ведь как врач, для которого цель — спасение. И я рассчитываю на оправдательный приговор», — заявил Пашаев.

Он не стал раскрывать, будет ли сторона защиты доказывать, что за рулем в момент аварии Ефремова не было. По его словам, все основные доводы защиты прозвучат на суде.

«Это будет сенсация. Но пока — никаких подробностей», — сказал Пашаев.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

В понедельник Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции.