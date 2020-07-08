Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде

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Адвокат Ефремова анонсировал сенсацию на суде 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор своего подзащитного в деле о смертельной аварии.
Адвокат в разговоре с «Комсомольской правдой» заявил, что условный срок для Ефремова стал бы поражением для стороны защиты.
«Это не хороший результат, это не победа. Я ведь как врач, для которого цель — спасение. И я рассчитываю на оправдательный приговор», — заявил Пашаев.
Он не стал раскрывать, будет ли сторона защиты доказывать, что за рулем в момент аварии Ефремова не было. По его словам, все основные доводы защиты прозвучат на суде.
«Это будет сенсация. Но пока — никаких подробностей», — сказал Пашаев.
Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.
В понедельник Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев обнародовал результаты экспертизы по делу о ДТП, а также в комментарии газете ВЗГЛЯД дал прогноз относительно приговора Ефремову.
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Комментарии 7
Общество , Видео , Михаил Ефремов , Владимир Соловьев , Деловая газета "Взгляд" , Комсомольская правда
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