Россиянам назвали сроки открытия границ

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Как будут открывать границы для россиян. Прогноз туроператоров 

Ura.Ru 32 минуты назад
Для россиян авиаперелеты из страны за рубеж летом останутся недоступными. Об отдыхе на самых популярных курортах в лучшем случае можно говорить не раньше конца сентября, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе.
«Самый оптимистичный сценарий на данный момент, что это случится в конце сентября — в октябре 2020 года. Пессимистичный прогноз на открытие выездного туризма по наиболее популярным направлениям — это декабрь», — предупредила Ломидзе.
Она уточнила, что речь идет о перелетах в Турцию и в страны Средиземноморья. Эти курорты в последние десятилетия входили в пятерку самых востребованных туристических направлений, уточняет телеканал 360.
Во вторник, 7 июля, московский аэропорт Шереметьево объявил, что возобновляет перелеты за рубеж и обратно с 27 июля. Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия может начать работу по открытию границ со странами, которые готовы пустить российских туристов, пишет «Национальная служба новостей».
При этом почти половина граждан планируют улететь в отпуск за границу, несмотря на коронавирус. Большинство туристов привлекают курорты Европы — Италия, Испания, Греция.
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Комментарии 3
Общество , Видео , Валентина Матвиенко , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Совет Федерации , Аэропорт Шереметьево , Радиостанция "Говорит Москва" , Телеканал "360° Подмосковье"
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