Россиянам назвали сроки открытия границ

РФ Майя Ломидзе. Для россиян авиаперелеты из страны за рубеж летом останутся недоступными. Об отдыхе на самых популярных курортах в лучшем случае можно говорить не раньше конца сентября, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров

«Самый оптимистичный сценарий на данный момент, что это случится в конце сентября — в октябре 2020 года. Пессимистичный прогноз на открытие выездного туризма по наиболее популярным направлениям — это декабрь», — предупредила Ломидзе.

Она уточнила, что речь идет о перелетах в Турцию и в страны Средиземноморья. Эти курорты в последние десятилетия входили в пятерку самых востребованных туристических направлений, уточняет телеканал 360.

При этом почти половина граждан планируют улететь в отпуск за границу, несмотря на коронавирус. Большинство туристов привлекают курорты Европы — Италия, Испания, Греция.