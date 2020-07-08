Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФПИ попросил Минздрав разрешить использовать «Авифавир» для лечения больных на дому 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
РФПИ попросил Минздрав разрешить использовать «Авифавир» для лечения больных на дому
Фото: ТАСС
Совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ГК "Химрар" обратилось в Минздрав с просьбой разрешить использовать препарат против коронавирус "Авифавир" для лечения больных на дому. Об этом журналистам сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Анализ данных второй и третьей фазы клинических исследований, а также данные первого месяца госпитального применения препарата дает основания полагать, что препарат "Авифавир" показывает наилучшие результаты при применении в самом начале болезни и на средней стадии заболевания. В связи с этим мы обратились в Министерство здравоохранения с просьбой разрешить применение "Авифавира" амбулаторно теми больными, которые переносят коронавирусную инфекцию дома", — сказал он.
Видео дня. Скандальный рэпер-миллионер стал носить женскую одежду
ТАСС: последние новости
Туристы при заселении в санатории Крыма должны иметь справки об отсутствии коронавируса Туристы при заселении в санатории Крыма должны иметь справки об отсутствии коронавируса Источник: уголовное дело советника главы Роскосмоса о госизмене засекречено Источник: уголовное дело советника главы Роскосмоса о госизмене засекречено Эксперт призвал не делать выводы о защите т-клеточного иммунитета в борьбе с коронавирусом Эксперт призвал не делать выводы о защите т-клеточного иммунитета в борьбе с коронавирусом
Общество , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
«Вот и все»: жена Парфенова объяснила отъезд из РФ
«Вот и все»: жена Парфенова объяснила отъезд из РФ
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
Видео
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Россиянам пришлось спасаться от смерча
00:17
Россиянам пришлось спасаться от смерча
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
00:25
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
В мире Политика
Помпео призвал наказать Россию за поддержку Асада
00:53
Помпео призвал наказать Россию за поддержку Асада
В мире Конфликты
Россиян предостерегли от поездок в Европу
01:11
Россиян предостерегли от поездок в Европу
Общество
Соловьев заподозрил Венедиктова в госизмене
01:43
Соловьев заподозрил Венедиктова в госизмене
Общество
Советник Рогозина сделал заявление из СИЗО
00:55
Советник Рогозина сделал заявление из СИЗО
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение