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Умер установивший место Куликовской битвы археолог 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Умер установивший место Куликовской битвы археолог
Фото: maumediacenter.ru
7 июля скончался археолог Михаил Гоняный, установивший место Куликовской битвы. О смерти ученого ТАСС сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея (ГИМ).
Достоверно обнаруживший место исторического события специалист умер на 68-м году жизни. В последние годы ученый являлся заведующим отделом комплексных историко-археологических исследований ГИМ. Разработанные им методики для определения мест исторических битв применялись при локализации сражений при Молодях (Русско-крымская война), Бородине и Тарутине (Отечественная война 1812 года).
Гоняный родился в 1953 году в подмосковном Подольске, в 1980 году он окончил истфак Московского государственного педагогического института. Поисковые работы в районе Куликова поля, где было локализовано место сражения, ученый вел с 1995 года.
Куликовская битва — крупное сражение между объединенными русскими войсками и войсками темника беклярбека части Золотой Орды Мамая. Сражение состоялось 8 сентября 1380 года на Куликовом поле, расположенном в юго-восточной части современной Тульской области. Битва закончилось победой русских войск и стала важным этапом на пути к восстановлению единства на Руси.
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Общество , ИТАР-ТАСС
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