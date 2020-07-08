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Цены на отдых в Крыму взлетят до максимума 

Артём Кульша 38 минут назад
Цены на отдых в Крыму увеличатся до максимума. Об этом, как сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР), заявил глава комитета Государственного совета Крыма по туризму Алексей Черняк.
Вчера, как сообщал «Рамблер», состоялась онлайн-конференция «РТФ.online — Родные просторы 2020». Черняк выступил в ходе нее.
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В частности, он заявил, что в настоящее время спрос на отдых в Крыму огромный — средняя загрузка объектов размещения превысит 90% в середине июля. Также он назвал сумасшедшим спрос на люксовые объекты размещения.
При этом член Госсовета Крыма отметил, что основные продажи нынешнего сезона пришлись на конец зимы — начало весны и это создает риск недополучения прибыли отельерами. Он объяснил это разницей в ценовой политике в апреле и июле.
«Те свободные места, которые есть у объектов размещения, будут продаваться по максимальной цене, чтобы вернуть тот заработок, который был недополучен», — считает Черняк.
Сегодня эксперт в курортной отрасли Людмила Бабий заявила, что на южном берегу Крыма может возникнуть транспортный коллапс из-за того, что туристов не много, а очень много.
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Общество , Видео , Алексей Черняк , Республика Крым
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