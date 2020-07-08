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«Никуда не уходила»: Мясников испугал россиян чумой 

Алиса Селезнёва 16 минут назад
«Никуда не уходила»: Мясников испугал россиян чумой
Фото: РИА Новости
Есть вероятность того, что бубонная чума, которой начали заболевать жители Монголии и Китая, может перекинуться на Россию. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников заявил «Комсомольской правде».
Как сообщал «Рамблер», в конце июня власти Монголии объявили карантин на западе страны из-за случаев бубонной чумы. Районы, где ввели карантин, граничат с Тувой и Республикой Алтай. Позднее в автономном районе Китая — Внутренняя Монголия — зарегистрировали один случай заражения чумой.
Мясников отметил, что «чума никуда не уходила» и за последние 10 лет зарегистрировано 20 тысяч случаев заболеваемости ею в мире. Заразиться можно, например, на Мадагаскаре и в Мозамбике.
«В Аризоне отдельные случаи есть. Она никуда не делась. Бубонная чума живет с нами. Смертность от бубонной чумы сегодня, если есть антибиотики, — 7%», — пояснил врач.
Он также подчеркнул, что вполне вероятно появление чумы в России.
«Может быть, и перекинется. На те южные районы. Я думаю, что она и была во многих этих районах — кто там считал. А вспышки нет. Но, например, никто не говорит о туберкулезе, который не лечится никакими лекарствами, потому что изначально новый вид бактерий уже в 80 странах есть. Это не так резонансно, как бубонная чума», — заметил Мясников.
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Общество , Александр Мясников , Комсомольская правда , Китай , Монголия
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