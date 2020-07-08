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Совет по правам человека при президенте РФ предложил отменить штрафы за нарушения самоизоляции, если у этих нарушений не было серьезных последствий. Об этом говорится в докладе СПЧ, опубликованном на сайте Совета.

«Председатель совета Валерий Фадеев предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции, если эти случаи не повлекли негативных последствий (например, … заражение другого человека)», — цитирует доклад РИА «Новости».

Отмечается, что прощение штрафов никак не повлияет на распространение коронавируса, но значительно улучшит благосостояние семей.