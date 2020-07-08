Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России предложили простить штрафы за нарушение самоизоляции 

Ura.Ru 32 минуты назад
Совет по правам человека при президенте РФ предложил отменить штрафы за нарушения самоизоляции, если у этих нарушений не было серьезных последствий. Об этом говорится в докладе СПЧ, опубликованном на сайте Совета.
«Председатель совета Валерий Фадеев предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции, если эти случаи не повлекли негативных последствий (например, … заражение другого человека)», — цитирует доклад РИА «Новости».
Отмечается, что прощение штрафов никак не повлияет на распространение коронавируса, но значительно улучшит благосостояние семей.
Опрос показал, как москвичи пережили самоизоляцию
Ранее сообщалось, что партия «Коммунисты России» предложила Госдуме РФ принять закон об амнистии граждан, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции. Причиной для такого решения стало финансовое положение граждан в условиях эпидемии и кризиса.
Видео дня. Скандальный рэпер-миллионер стал носить женскую одежду
Ura.Ru: последние новости
Венедиктов назвал имя возможного преемника Путина Венедиктов назвал имя возможного преемника Путина Доктор Мясников предупредил о новых смертельных вирусах из Китая Доктор Мясников предупредил о новых смертельных вирусах из Китая В Японии не приняли всерьез поправки в Конституцию РФ. «Мы будем продолжать требовать Курилы» В Японии не приняли всерьез поправки в Конституцию РФ. «Мы будем продолжать требовать Курилы»
Общество , Видео , Валерий Фадеев , Совет по правам человека , Госдума , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Убегающие от смерчей на популярном курорте россияне попали на видео
00:17
Убегающие от смерчей на популярном курорте россияне попали на видео
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
00:25
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
В мире Политика
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
00:30
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
В мире Политика
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
00:37
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов
00:24
Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов
Армия Войска
Опубликовано видео обвала кирпичной обшивки у жилого дома
01:02
Опубликовано видео обвала кирпичной обшивки у жилого дома
Происшествия
Отпуск в компании хаски под Рузой попал на видео
05:08
Отпуск в компании хаски под Рузой попал на видео
Общество
Опубликовано видео задержания террористов в Крыму
00:53
Опубликовано видео задержания террористов в Крыму
Происшествия
Учения вертолетов боевой авиации попали на видео
00:46
Учения вертолетов боевой авиации попали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение