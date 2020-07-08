Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ предложил списать штрафы россиянам, нарушившим режим самоизоляции. Как сообщает РИА Новости, эта мера может коснуться нарушителей, чьи действия не навредили другим людям.
Агентство отмечает, что речь идет о проведении первой в истории России административной амнистии. Провести ее СПЧ попросил в своем новом докладе. Правозащитники считают, что инициировать амнистию Госдума может специальным актом, который не противоречит Конституции и действующим законам.
«Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет», — объяснили в СПЧ.
Предложение СПЧ поддержал сенатор Андрей Клишас, передает ТАСС. Он добавил, что механизм освобождения россиян от ответственности требует обсуждения.
Как сообщал «Рамблер», юрист Анна Бочило подсчитала, что к 8 июня в суды поступило около 416 тысяч дел о нарушении правил, введенных в России из-за коронавируса, а общая сумма штрафов достигла почти миллиарда рублей.