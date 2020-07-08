Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам хотят простить штрафы за нарушение изоляции 

Мария Иванова 5 минут назад
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ предложил списать штрафы россиянам, нарушившим режим самоизоляции. Как сообщает РИА Новости, эта мера может коснуться нарушителей, чьи действия не навредили другим людям.
Агентство отмечает, что речь идет о проведении первой в истории России административной амнистии. Провести ее СПЧ попросил в своем новом докладе. Правозащитники считают, что инициировать амнистию Госдума может специальным актом, который не противоречит Конституции и действующим законам.
«Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет», — объяснили в СПЧ.
Предложение СПЧ поддержал сенатор Андрей Клишас, передает ТАСС. Он добавил, что механизм освобождения россиян от ответственности требует обсуждения.
Как сообщал «Рамблер», юрист Анна Бочило подсчитала, что к 8 июня в суды поступило около 416 тысяч дел о нарушении правил, введенных в России из-за коронавируса, а общая сумма штрафов достигла почти миллиарда рублей.
Комментарии 7
Общество , Видео , Андрей Клишас , Совет по правам человека , Госдума , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Видео
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Россиянам пришлось спасаться от смерча
00:17
Россиянам пришлось спасаться от смерча
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
00:25
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
В мире Политика
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
00:30
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
В мире Политика
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
00:37
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
Происшествия В мире
Оштрафуют и обсчитают: россияне об отдыхе в Крыму
00:58
Оштрафуют и обсчитают: россияне об отдыхе в Крыму
Общество
Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов
00:24
Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение