Агентство отмечает, что речь идет о проведении первой в истории России административной амнистии. Провести ее СПЧ попросил в своем новом докладе. Правозащитники считают, что инициировать амнистию Госдума может специальным актом, который не противоречит Конституции и действующим законам.

«Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет», — объяснили в СПЧ.

Предложение СПЧ поддержал сенатор Андрей Клишас передает ТАСС. Он добавил, что механизм освобождения россиян от ответственности требует обсуждения.

Как сообщал «Рамблер», юрист Анна Бочило подсчитала, что к 8 июня в суды поступило около 416 тысяч дел о нарушении правил, введенных в России из-за коронавируса, а общая сумма штрафов достигла почти миллиарда рублей.