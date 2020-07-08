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«Жара»: как прошел самый массовый ЕГЭ России 

Мария Иванова 15 минут назад
Исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что самый массовый ЕГЭ 2020 года — по русскому языку — прошел без сбоев. Об этом пишет «Российская газета».
В этом году госэкзамен по русскому языку сдавали более 671 тысячи человек. Экзамен проходил два дня — 6 и 7 июля. Это было сделано, чтобы снизить количество выпускников в аудиториях: в первый день ЕГЭ по русскому сдавали 428 тысяч человек, во второй — 243 тысячи человек.
Сдающим ЕГЭ российским школьникам дали советы
Выпускники, сдавшие ЕГЭ 6 июля, получат результаты до 20 июля, а те, кто сдавал экзамен во второй день, — до 23 июля.
«Несмотря на то, что даты экзаменов несколько раз переносились, технологических сбоев нет», — рассказал Музаев.
По его словам, меры безопасности во время проведения экзамена были соблюдены во всех регионах, жалоб на нарушения не поступало.
В Рособрнадзоре отметили, что некоторые выпускники не смогли завершить экзамен из-за плохого самочувствия, в том числе вызванного жарой. Для них предусмотрен резервный день сдачи — 25 июля, а также дни в августе. По данным ведомства, в этом году учеников, которым стало нехорошо на ЕГЭ, не больше, чем в прошлые годы.
Следующим в расписании стоит ЕГЭ по профильной математике. Он состоится 10 июля.
Как сообщал «Рамблер», основный период ЕГЭ перенесли из-за пандемии, в 2020 году он проходит 3-25 июля.
Выпускники, не планирующие поступать в вузы, смогут получить аттестаты без сдачи итоговых экзаменов.
Комментарии
Общество , Видео , Анзор Музаев , Рособрнадзор , "Российская газета"
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