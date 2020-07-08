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Долинский: Миронов никогда не любил Егорову 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Долинский: Миронов никогда не любил Егорову
Фото: РИА Новости
Актриса Татьяна Егорова очень много фантазировала в своей книге об Андрее Миронове, в частности о его любви к ней. Об этом со ссылкой на друга артиста Владимира Долинского сообщает «СтарХит».
По мнению Долинского, который был свидетелем романа между артистами, Миронов был равнодушен к Егоровой, которая после его смерти написала книгу о взаимоотношениях со знаменитым актером.
«Таня, в твоей книге очень много фантазий. Да, у вас с Андреем были какие-то интимные взаимоотношения, но Андрей не любил тебя никогда! Он приходил к тебе тогда, когда ему было пусто и одиноко на душе!» — заявил, по данным издания, Долинский на шоу «Пусть говорят».
В свою очередь Татьяна Егорова высказала мнение, что «Володя просто чем-то обижен».
«Рамблер» писал, что актер Андрей Миронов, ставший кумиром миллионов зрителей после фильмов «12 стульев», «Бриллиантовая рука», «Обыкновенное чудо», скончался в августе 1987 года в Риге. Актер потерял сознание прямо на сцене. Врачи диагностировали обширное кровоизлияние в головной мозг.
Комментарии
Общество , Владимир Долинский , Татьяна Егорова , Андрей Миронов , StarHit
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