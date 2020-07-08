Долинский: Миронов никогда не любил Егорову 

По мнению Долинского, который был свидетелем романа между артистами, Миронов был равнодушен к Егоровой, которая после его смерти написала книгу о взаимоотношениях со знаменитым актером.

«Таня, в твоей книге очень много фантазий. Да, у вас с Андреем были какие-то интимные взаимоотношения, но Андрей не любил тебя никогда! Он приходил к тебе тогда, когда ему было пусто и одиноко на душе!» — заявил, по данным издания, Долинский на шоу «Пусть говорят».

В свою очередь Татьяна Егорова высказала мнение, что «Володя просто чем-то обижен».

«Рамблер» писал, что актер Андрей Миронов, ставший кумиром миллионов зрителей после фильмов «12 стульев», «Бриллиантовая рука», «Обыкновенное чудо», скончался в августе 1987 года в Риге. Актер потерял сознание прямо на сцене. Врачи диагностировали обширное кровоизлияние в головной мозг.