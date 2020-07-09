Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врач оценила влияние коронавируса на память 

ТК «Звезда» и ещё 3 59 минут назад
Негативное влияние на когнитивные процессы наблюдается даже у пациентов с бессимптомной формой коронавируса.
Люди, перенесшие заражение коронавирусной инфекцией, могут в будущем столкнуться с проблемами с памятью. Развитие симптомов возможно даже в том случае, когда болезнь была перенесена незаметно или практически незаметно. Об этом рассказала президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.
Специалист отметила, что в настоящее время в обществе недооценивается опасность легкой формы COVID-19 и объяснила, что болезнь будет сказываться на когнитивных функциях долгое время даже после выздоровления.
«Ухудшается память, внимание, концентрация», — рассказал она в эфире телеканала «Россия 24».
Также возможной опасностью коронавируса является ухудшение репродуктивного здоровья у мужчин в виде снижения фертильности.
Врач заявила, что реабилитационный период после перенесения инфекции необходим не только тяжелым пациентам, но всем зараженным.
ТК «Звезда»: последние новости
На Чукотке 80% избирателей поддержали поправки к Конституции На Чукотке 80% избирателей поддержали поправки к Конституции Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде Хазанов рассказал о своем самочувствии Хазанов рассказал о своем самочувствии
Комментарии
Общество , Видео , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Шансов спасти Алибасова практически нет
Шансов спасти Алибасова практически нет
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Видео
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Россиянам пришлось спасаться от смерча
00:17
Россиянам пришлось спасаться от смерча
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
00:25
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
В мире Политика
Помпео призвал наказать Россию за поддержку Асада
00:53
Помпео призвал наказать Россию за поддержку Асада
В мире Конфликты
С лайнером «Князь Владимир» произошло ЧП в Сочи
00:26
С лайнером «Князь Владимир» произошло ЧП в Сочи
Армия Катастрофы
Россиян предостерегли от поездок в Европу
01:11
Россиян предостерегли от поездок в Европу
Общество
Китай загнал США в «ядерную ловушку»
00:44
Китай загнал США в «ядерную ловушку»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение