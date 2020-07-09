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Мурашко рассчитывает, что не менее 3-4 вакцин от коронавируса будет доступно в России 

ТАСС и ещё 16 23 минуты назад
В России будут доступны 3-4 вакцины от коронавируса
Фото: РИА Новости
Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассчитывает, что на территории страны будет доступно не менее 3-4 вакцин от коронавирусной инфекции.
"Думаю, что до промышленного производства, конечно дойдет чуть меньше, но мы рассчитываем, что не менее 3-4 вакцин будет доступно на территории Российской Федерации", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".
По его словам, клинические испытания вакцин проходят в штатном режиме.
"Все клинические исследования на добровольцах идут в штатном режиме, сегодня испытывается на двух площадках вакцина, это две формы. Одна жидкая форма и одна лиофилизированная, высушенная. И та, и другая показывают себя одинаково, и в испытаниях мы видим, что добровольцы переносят ее неплохо", — сказал он.
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Общество , Эпидемия , Вторая волна , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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