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Эксперты объяснили, почему замужних женщин больше, чем женатых мужчин 

РИА Новости 7 часов назад
Почему замужних женщин больше, чем женатых мужчин
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Число незарегистрированных гражданских браков в России растет, при этом женщины в таких союзах чаще считают себя замужними, а мужчины — неженатыми, рассказали РИА Новости в Медиаофисе Всероссийской переписи населения в преддверии Дня семьи и верности, который отмечается 8 июля.
"Данные по незарегистрированным бракам можно получить только с помощью переписей населения. Интересно, что женщины, состоящие в гражданском браке, чаще считают себя замужними, а мужчины в подобном союзе — холостяками", — рассказали в Медиаофисе.
Там уточнили, что этот феномен замечен во многих странах, где проводятся переписи населения. Видимо, здесь сказывается различие в мужской и женской психологии, а может, и логике.
"Российские семьи постоянно меняются, но, несмотря на тенденцию снижения числа зарегистрированных браков, основная часть населения по-прежнему стремится жить в официальном браке. При этом увеличивается срок совместной жизни до свадьбы и растет популярность супружеского союза", — добавили эксперты Медиаофиса.
Итоги последней Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2010 году показали, что общая численность населения страны в возрасте 16 лет и старше составляет 119,7 миллиона человек, в том числе 65,5 миллиона женщин и 54,2 миллиона мужчин.
При этом на 1 тысячу мужчин в 2010 году приходилось 1 тысяча 163 женщины. На этом фоне к 2010 году в зарегистрированном и незарегистрированном браке состояли 33,2 миллиона мужчин и 33,3 миллиона женщин. Никогда не состояли в браке 13,2 миллиона мужчин и 10,8 миллиона женщин. Официально разведенных и разошедшихся, соответственно, 4 миллиона и 7,6 миллиона человек.
В переписных листах предстоящей переписи, которая пройдет в апреле 2021 года, выделены 6 категорий брачного состояния:
состою в зарегистрированном браке;
состою в незарегистрированном супружеском союзе;
разведен (а) официально (развод зарегистрирован); разошелся (лась);
вдовец, вдова;
никогда не состоял (а) в браке, супружеском союзе.
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Общество , Социология , Статьи , РИА Новости
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