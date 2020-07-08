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Россияне назвали свою любимую литературную пару 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 1 час назад
Россияне назвали свою любимую литературную пару
Фото: Национальная Служба Новостей
Рейтинг популярных у россиян литературных пар возглавили главные герои романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом говорят данные книжного сервиса MyBook. Кроме того, в топ-3 вошли Ассоль и Грей из «Алых парусов», а также герои романа «Два капитана» Александр Григорьев и Екатерина Татаринова.
Далее в списке самых любимых литературных пар расположились Петр Гринев и Маша Миронова — они являются главными героями повести Александра Пушкина «Капитанская дочка». Замыкают пятерку Наташа Ростова и Пьер Безухов из романа Льва Толстого «Война и мир».
Добавим, опрос был проведен в преддверии Дня семьи, любви и верности. Он отмечается в России 8 июля, напоминает Газета.ру.
Ранее НСН писала, что депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о своем любимом литературном произведении.
«Мастер и Маргарита», ответила она на соответствующий вопрос в ходе презентации своей книги «Преданность вере и Отечеству». В книге собраны статьи, выступления и интервью Поклонской.
Парламентарий также добавила, что Маргарита — ее любимый герой этого произведения.
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Комментарии
Общество , Петр Гринев , Лев Толстой , Михаил Булгаков , Наталья Поклонская , Александр Григорьев , Маша Миронова , Госдума , Газета.Ru
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