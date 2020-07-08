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«Дубиной по голове»: Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после ДТП 

Мария Иванова и ещё 10 13 минут назад
Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после ДТП
Фото: РИА Новости
Подруга Михаила Ефремова, ресторатор Татьяна Беркович рассказала, в каком состоянии находится актер после ДТП и что происходило в первые минуты после аварии. Об этом сообщает «СтарХит».
Беркович одной из первых оказалась на месте ДТП и увидела Ефремова, когда он уже сидел в машине полиции.
«Подошла и спросила у него: «Ты как?» И увидела у него такой ужас на лице. Это был человек, который только что получил дубиной по голове», — рассказала она.
По словам Беркович, Ефремов сразу же спросил, что случилось с водителем фургона, и попросил ее поехать к нему в больницу. Подруга актера всю ночь провела в НИИ Склифосовского. Она отметила, что первым туда приехал начальник Сергея Захарова.
«Я спросила: а где родственники? На что он сказал, что позвонил его жене, та сказала, что с ним давно не живет — и это, мол, не ее проблемы. Через 40 минут приехала Ира [с ней Захаров жил в незарегистрированном браке — прим.ред.], плакала», — вспомнила Беркович.
Подруга актера подчеркнула, что он не был запойным алкоголиком, никогда не ездил пьяным за рулем и вызывал такси, если выпивал. По ее словам, все штрафы, которые числятся за ним, были выписаны за неправильную парковку, за пьяное вождение его не наказывали.
Беркович также рассказала, что в течение двух дней дней посла аварии Ефремов не мог говорить.
«Он корит себя и будет корить до конца своих дней. Какие бы обстоятельства ни были, есть вещи, которые не отмотать. Миша в очень тяжелом моральном состоянии», — заключила она.
Как писал «Рамблер», авария произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Михаила Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.
Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Однако позже адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Ефремова, рассказал, что актер заявляет о своей невиновности в ДТП.
Комментарии 1
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Татьяна Беркович
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