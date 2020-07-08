«Не верю»: Поплавская обрушилась на Ефремова 

Актрисе Яне Поплавской противно и погано от того, что актер Михаил Ефремов боится тюрьмы. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.

8 июня Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.

Ранее сообщалось, что Ефремов признал вину. На прошлой неделе его адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер не совершал преступления, в совершении которого его винят.

«Заявить о своей невиновности?! Если бы мне сказали, что это можно сделать после такой страшной пьяной аварии и гибели еще очень молодого мужчины, я бы не поверила никогда!» — написала вчера Поплавская.

Она высказала мнение, что Ефремов отказался от самого себя из-за страха тюрьмы и наказания, и сообщила, что от этого ей противно и погано внутри.