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«Не верю»: Поплавская обрушилась на Ефремова 

Артём Кульша и ещё 1 25 минут назад
«Не верю»: Поплавская обрушилась на Ефремова
Фото: @the_yana_poplavskaya
Актрисе Яне Поплавской противно и погано от того, что актер Михаил Ефремов боится тюрьмы. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
8 июня Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.
Ранее сообщалось, что Ефремов признал вину. На прошлой неделе его адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер не совершал преступления, в совершении которого его винят.
«Заявить о своей невиновности?! Если бы мне сказали, что это можно сделать после такой страшной пьяной аварии и гибели еще очень молодого мужчины, я бы не поверила никогда!» — написала вчера Поплавская.
Она высказала мнение, что Ефремов отказался от самого себя из-за страха тюрьмы и наказания, и сообщила, что от этого ей противно и погано внутри.
Комментарии
Общество , Происшествия , Михаил Ефремов
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