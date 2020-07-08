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Доктор Мясников предупредил о новых смертельных вирусах из Китая 

Ura.Ru 26 минут назад
Россиян предупредили о новых смертельных вирусах
Фото: ТАСС
Из Китая могут прийти инфекции, которые в разы страшнее коронавируса и бубонной чумы. Такое предупреждение сделал главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.
«Надо бояться сообщений из Китая о новом свином гриппе. Потому что, если он придет, это будет пандемия, это будет вспышка с миллионом смертей», — цитирует «Комсомольская правда» доктора Мясникова. Если коронавирус убивает пожилых и немощных людей, то новый свиной грипп представляет опасность для детей и молодых, добавил он.
Мясников также отметил опасность птичьего гриппа. По его словам, смертность от этой инфекции составляет 35-45%. Он подчеркнул, что пандемия коронавируса — это учения, которые показали, что человечество не готово к подобным вспышкам. Доктор Мясников не уверен, что использование медицинских масок способно остановить эпидемию.
Ранее в СМИ появилась информация, что на востоке Китая диагностировали лихорадку денге у пациента. Лихорадка денге — вирусная инфекция, симптомами которой являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли, уточняет RT. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль призвал россиян не пренебрегать средствами индивидуальной защиты в общественных местах, передает «Общественное телевидение России».
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Общество , Александр Мясников , Леонид Рошаль , Общественное телевидение России , Комсомольская правда , Китай
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