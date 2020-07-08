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Отпуск в компании хаски под Рузой попал на видео 

Вадим Дроздов 9 минут назад
В Подмосковном городе Руза существует хаски-деревня, в которой многие выбирают отдых ввиду отсутствия возможности поездки заграницу. Хаски-деревня "Рузская Аляска" представляет из себя собачий питомник, в котором содержатся хаски, маламуты и самоеды. В вольерах селят только совместимых по характеру собак. Потому что между собой эти животные часто выясняют отношения. А вот людей они просто обожают. Работники питомника уверены, что если бы любовь была во плоти, то это непременно были бы хаски. Экскурсия по питомнику стоит от 500 до 800 рублей. За дополнительную плату на собаках можно покататься или просто погулять с ними.
Общество , Видео , Руза
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