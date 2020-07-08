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Дело о коррупции в Минобрнауки попало на видео 

Вадим Дроздов 44 минуты назад
Заместитель министра Минобрнауки Марина Лукашевич была арестована до 16 августа. Ее подозревают в причастности к хищению порядка 50 миллионов рублей из государственного бюджета. Вместе с чиновницей был арестован и ее помощник Михаил Попов. Лукашевич с Поповым еще 4 года назад заключили контракт с подрядной организацией на сумму в 50 миллионов рублей. Работы по контракту до сих пор не были выполнены, а сам подрядчик и не собирался выполнять обязательства. Тем не менее акт о выполненных работах был подписан. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.
Общество , Видео , Марина Лукашевич , Михаил Попов , Минобрнауки
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