Россиян уличили в просмотре порно и обжорстве

В период самоизоляции российские пользователи мобильного интернета проявили наибольший интерес к порносайтам и сервисам доставки еды. Об этом в среду, 8 июля, пишут «Ведомости».

Согласно исследованию аналитиков «Вымпелкома» , с конца марта россияне стали посещать сайты с порноконтентом на 57,9 процента чаще, чем в начале года. При этом интерес мужчин к таким ресурсам оказался выше в семь раз, чем у женщин. Чаще всего порно смотрели пользователи от 30 до 40 лет. Кроме того, абоненты «Билайна» на 35,5 процента чаще стали посещать сервисы по доставке еды.

О росте интереса пользователей к порно другие сотовые операторы не сообщили, однако представитель Tele2 Дарья Колесникова также указала на рост популярности сервисов доставки еды. Число их посетителей в начале апреля возросло на 42 процента, а количество заказов — на четверть. При этом почти в три раза увеличились показатели сервиса «Яндекс. Еда», как по посещаемости, так и по числу заказов.

Кроме того, у россиян возрос интерес к развлекательным и образовательным порталам, а также онлайн-кинотеатрам. В частности, продолжила Колесникова, в пике периода самоизоляции люди проводили на них в среднем в 2,3 раза дольше, а число посещений показало пятикратный рост. Среди клиентов «Билайна» такие ресурсы стали посещать на 29 процентов больше, чем в прошлом году. Также наполовину вырос среди них трафик в мессенджерах, причем больше всего у сервисов с функцией видеосвязи как основной. Представитель оператора «Эр-телеком холдинг» подчеркнул, что рост трафика в апреле-мае зафиксирован у приложения Zoom, но после окончания учебного года он снизился в три раза.