Крым ждет транспортный коллапс

В ближайшее время на полуострове Крым может наступить транспортный коллапс из-за огромного количества отдыхающих, которые решили посетить курорт на личном автомобиле. О надвигающейся проблеме стало известно из слов эксперта в курортной отрасли Людмилы Бабий, пишет «Вести Крым».

Кроме того, специалист подчеркнула, что все билеты на железнодорожные рейсы в Крым уже выкуплены и поезда идут заполненными. Как отметила Бабий, уже сейчас, в начале июля, чувствуется, что туристов не просто много, а очень много.

«Полуостров, в отличие от прошлых лет, вошел в высокий курортный сезон с первого дня», — заключила она.

Ранее, 7 июля, сообщалось, что российские туристы на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер массово ринулись на отдых по двум направлениям внутри страны. На данный момент 90 процентов спроса на внутреннем рынке приходится на Крым и курорты Краснодарского края. Ранее распределение предпочтений туристов не было таким «радикальным».

1 июля в России стартовал полноценный курортный сезон — сроки его открытия были ранее отложены из-за карантинных мер и ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса на всей территории страны. Известно, что в настоящее время всего 67 субъектов государства готовы принимать отдыхающих.