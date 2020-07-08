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«Вот и всё»: жена Парфёнова пояснила отъезд в Германию 

News.ru и ещё 1 33 минуты назад
«Вот и все» — жена Парфенова об отъезде в Германию
Фото: facebook.com
Российский журналист Леонид Парфёнов вместе со своей супругой журналистом Еленой Чекаловой 2 июля 2020 года сели на самолёт и улетели из России.
Елена Чекалова опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook фотографию, сделанную внутри самолёта, и написала фразу «Ну вот и всё», сообщает «Известия».
Подписчиков обеспокоил этот пост. Позже супруга Леонида Парфёнова удалила сообщение.
Затем Елена Чекалова рассказала причину отъезда во Франкфурт.
Просто устали в последнее время, полетели отдохнуть, — сообщила она журналисту «Известий».
Она отметила, что она с мужем чувствовали усталость и решили отдохнуть, посмотреть местные достопримечательности.
Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак задумалась об эмиграции из России. Она сообщила, что готова навсегда уехать из России в случае принятия решения о закрытии границ в стране.
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Общество , Елена Чекалова , Ксения Собчак , Леонид Парфенов , газета "Известия" , Германия
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