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Елена Чекалова опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook фотографию, сделанную внутри самолёта, и написала фразу «Ну вот и всё», сообщает «Известия».

Подписчиков обеспокоил этот пост. Позже супруга Леонида Парфёнова удалила сообщение.

Затем Елена Чекалова рассказала причину отъезда во Франкфурт.

Просто устали в последнее время, полетели отдохнуть, — сообщила она журналисту «Известий».

Она отметила, что она с мужем чувствовали усталость и решили отдохнуть, посмотреть местные достопримечательности.