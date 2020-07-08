«Вот и все»: жена Парфенова объяснила отъезд из РФ

Как сообщал «Рамблер», 2 июля Парфенов с женой покинули страну, улетев рейсом Москва — Франкфурт-на-Майне. Елена Чекалова выложила в Facebook пост со словами -«Ну вот и все» и ее подписчики решили, что супруги эмигрировали. Однако затем это сообщение было удалено.

По словам Чекаловой, она написала лишь о желании отдохнуть, но никак не об эмиграции.

«Просто устала в последнее время, полетела отдохнуть. (…) Ну какая эмиграция в XXI веке? Сейчас весь мир — одна большая деревня», — пояснила жена журналиста.

Она также отметила, что была очень удивлена такой реакцией на свое сообщение.

«Когда увидела, как извращенно был интерпретирован мой пост, я вообще его удалила. Объяснять что-то людям, которые все знают точно, не имеет смысла», — отметила Елена Чекалова.

При этом на фоне пандемии коронавируса россиянам разрешено выезжать за рубеж для ухода за родственниками, работы, учебы и лечения, а также, если у них есть гражданство или вид на жительство другой страны.