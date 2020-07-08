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«Вот и все»: жена Парфенова объяснила отъезд из России 

Алиса Селезнёва и ещё 2 21 минуту назад
«Вот и все»: жена Парфенова объяснила отъезд из РФ
Фото: facebook.com
Супруга журналиста Леонида Парфенова Елена Чекалова объяснила, почему улетела из России во время пандемии коронавируса и опровергла слухи об эмиграции. Об этом пишет газета «Известия».
Как сообщал «Рамблер», 2 июля Парфенов с женой покинули страну, улетев рейсом Москва — Франкфурт-на-Майне. Елена Чекалова выложила в Facebook пост со словами -«Ну вот и все» и ее подписчики решили, что супруги эмигрировали. Однако затем это сообщение было удалено.
По словам Чекаловой, она написала лишь о желании отдохнуть, но никак не об эмиграции.
«Просто устала в последнее время, полетела отдохнуть. (…) Ну какая эмиграция в XXI веке? Сейчас весь мир — одна большая деревня», — пояснила жена журналиста.
Она также отметила, что была очень удивлена такой реакцией на свое сообщение.
«Когда увидела, как извращенно был интерпретирован мой пост, я вообще его удалила. Объяснять что-то людям, которые все знают точно, не имеет смысла», — отметила Елена Чекалова.
При этом на фоне пандемии коронавируса россиянам разрешено выезжать за рубеж для ухода за родственниками, работы, учебы и лечения, а также, если у них есть гражданство или вид на жительство другой страны.
По данным РЕН ТВ, для выезда из России Елена Чекалова предъявила израильский паспорт, а Парфенов — вид на жительство.
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Общество , Елена Чекалова , Леонид Парфенов , газета "Известия"
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